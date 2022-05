STORY: Eine Razzia der Polizei in einem Slum im Norden von Rio de Janeiro am frühen Dienstagmorgen, kostete mindestens 21 Menschen das Leben. Die Polizei hatte versucht, die Köpfe eines Drogenhändlerrings festzunehmen. Ort des Geschehens war die Favela Vila Cruzeiro. Unter den Toten befand sich auch eine Frau, die bei dem Schusswechsel zwischen Bandenmitgliedern und der Polizei getroffen wurde. Bei den anderen Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um mutmaßliche Bandenmitglieder, die sich dem Einsatz widersetzten und mit automatischen Waffen das Feuer auf die Polizei eröffneten. Angehörige der Opfer fanden sich an einem örtlichen Krankenhaus ein. Anwohner berichteten in den sozialen Medien, dass die Schießerei in der Dunkelheit um 4 Uhr morgens in einem Waldgebiet in der Nähe von Vila Cruzeiro begann und Angst und Panik in dem Slum auslöste. Im vergangenen Jahr starben 28 Menschen bei Gewalttaten in den Slums von Rio, meist bei Zusammenstößen zwischen Drogenhändlern und der Polizei.

