STORY: Ein Schneesturm hat am Sonntag den Nordosten der Vereinigten Staaten heimgesucht. Im US-Bundesstaat New York wurden Hunderte von Autofahrern eingeschlossen. Die Nationalgarde rückte aus, um bei den Rettungsarbeiten zu helfen. Anhaltende Kälte und Schneeverwehungen erschwerten die Arbeiten. Die Zahl der bestätigten Todesopfer des Sturms war hier am ersten Weihnachtsfeiertag auf über ein Dutzend gestiegen. Zu den Opfern gehörten auch einige, die in ihren Fahrzeugen und Schneeverwehungen gefunden wurden, so ein Behördenvertreter im Erie County. Die Zahl der Todesopfer werde voraussichtlich weiter steigen. Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, sprach von einer "historischen" Wetterkatastrophe und fügte hinzu, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden ihrem Antrag auf Ausrufung einer Bundeskatastrophe zugestimmt habe. Nach offiziellen Angaben waren rund ein Fünftel der Großstadt Buffalo am Sonntag ohne Strom.

