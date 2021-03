Schwanensee im Schnee - für das berühmte Tschaikowski-Ballett hat sich die russische Tänzerin Ilmira Bagautdinova eine ebenso zauberhafte wie ungewöhnliche Bühne gesucht: den zugefrorenen finnischen Meerbusen - genauer die Bucht von Batareinaya, rund 50 Kilometer westlich von St. Petersburg. Dort tanzt Bagautdinova normalerweise am berühmten Mariinsky Theater. Den Tanz auf dem Eis hat sie gewagt, weil sie um die Bucht fürchtet. In der malerischen Landschaft soll laut Medienberichten eine Hafenanlage gebaut werden. "Es ist mir ein Herzensanliegen, diesen wundervollen Ort zu retten. Er bedeutet mir sehr viel, ich gehe gerne dorthin, um Ruhe zu finden. Die Landschaft ist einzigartig, ganz flach. Es gibt einen alten Wald und jedes Jahr kommen die Schwäne. Es ist wirklich schön, man hat alles, um glücklich zu sein." Im schulterfreien Schwanenkostüm aufs Eis zu gehen, war erst eine Herausforderung. "Als wir von zu Hause losfuhren, waren es minus 15 Grad Celsius, später am Tag waren es minus zwölf, aber es wehte kein Wind. Das ist das besondere an diesem Ort, es ist nicht windig, man kann hier sehr schön spazieren gehen. Und wenn man tanzt, spürt man die Kälte überhaupt nicht. Aber als wir Fotos machen wollten - dann zu posieren war hart wie Eis." Baugautdinova hofft, dass ihr zauberhafter Protest-Tanz hilft, das umstrittene Projekt zu stoppen. Zusätzlich appelliert sie an ihre russischen Landsleute, sich mit einer Online-Petition für den Erhalt der Bucht direkt an Präsident Wladimir Putin zu wenden. Die örtlichen Behörden haben laut eigenen Angaben bislang keine Genehmigung für ein Bauprojekt in der Gegend erteilt.

