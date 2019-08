Katzen-Videos sind ja seit langem ein Garant für verzückte Gesichter und Klicks im Internet. Das hier aber, ist ein Mangusten-Video. Die sechs Wochen alten Jungen dieser katzenartigen Raubtiere stehen richtigen Katzenbabys in puncto Putzigkeit wohl in nichts nach. Bei diesen Tieren im Bioparc Valencia in Spanien handelt es sich genauer um Zebra-Mangusten. Die kommen in Afrika vor, von Gambia bis in den Nordosten von Äthiopien, aber auch in Südafrika. Sie leben in unterirdischen Höhlensystemen in Familien mit bis zu 40 Mitgliedern.