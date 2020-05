In einem Fall von Kindesmissbrauch und bundesweiter Verbreitung von Kinderpornografie ist ein Soldat in Moers zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt und in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Der Mann hatte gestanden, mehrere, auch kleine Kinder in mehr als 30 Fällen missbraucht zu haben. Zu den Opfern zählten demzufolge auch seine Tochter und sein kleiner Stiefsohn. Zudem soll er Aufnahmen seiner Taten mit anderen Verdächtigen geteilt haben. Es war das erste Urteil in Nordrhein-Westfalen zu einem Netzwerk von Missbrauchsfällen in ganz Deutschland, das im Herbst vergangenen Jahres zuerst in Bergisch Gladbach entdeckt worden war. Die Täter hatten dabei massenhaft Bilder und Videos getauscht und über Chats kommuniziert. Ralph Büscher, Anwalt der Nebenklage: "Das Darknet ist nicht so dunkel, wie es heißt. Das heißt, man ist nicht mehr sicher. Das wird ein Signal für alle Teilnehmer in diesen Kreisen sein: Ich bin nicht mehr sicher, früher oder später werde ich erwischt und hart bestraft. Und genau das sollte dieses Urteil auch zum Ausdruck bringen." Weitere Tatverdächtige im Zusammenhang mit dem Missbrauchs-Netzwerk gibt es mittlerweile in allen Bundesländern, zahlreiche weitere Urteile sollen folgen. Allein in Nordrhein-Westfalen spricht die Polizei von 21 Angeschuldigten, davon sind neun in Untersuchungshaft.