STORY: Am Dienstagabend haben sich Zehntausende Menschen in Banja Luka im Norden von Bosnien und Herzegowina versammelt, um gegen eine angeordnete Neuauszählung in Republika Srpska zu demonstrieren. Bei der Wahl Anfang Oktober hat dem vorläufigen Ergebnis zufolge der bosnische Serbenführer Milorad Dodik vor der Oppositionskandidatin Jelena Trivic gewonnen. Allerdings reklamieren beide den Sieg für sich. Die Opposition wirft dem serbisch-nationalistischen Hardliner Dodik, der auch als Vertrauter des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, gilt, vor, die Abstimmung manipuliert zu haben. Nach heftigen Protesten ordnete die Zentrale Wahlkommission von Bosnien und Herzegowina daher eine Neuauszählung an. Das lehnen die Anhänger von Dodik jedoch vehement ab.

