(AUDIO AS INCOMMING - O-TÖNE DER TEILNEHMER LEIDER LEICHT VERZERRT) Nach Angaben der Veranstalter waren am Samstag rund 50.000 Teilnehmer nach Berlin ans Brandenburger Tor zu einer Großdemonstration der IG-Metall gekommen. Dort forderte die Gewerkschaft unter dem Motto "#Fairwandel - Nur mit uns" von Politik und Arbeitgebern, endlich die Energie- und Verkehrswende anzugehen und gleichzeitig aber auch die Arbeitsplätze zu sichern. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Samstag in der Bundeshauptstadt: "Weil wir ein Zeichen setzen wollen. Ein Zeichen, dass die große Veränderung, vor der unsere Industrie steht und damit die Beschäftigten, Arbeitgeber braucht, die nicht nach Entlassung denken, sondern auf Qualifizierung setzen. Und eine Politik braucht, die das unterstützt. Und vor allem eine gelingende Mobilitäts- und Energiewende, weil davon hängen Tausende und Abertausende Jobs ab." Und hier die Stimmen von einigen der Teilnehmer: "Weil große gesellschaftliche Veränderungen bevorstehen die wir gemeinsam gestalten. Deswegen bin ich heute hier. Am Ende, wenn es darum geht, was Arbeitsplätze betrifft, müssen diese Veränderungsprozesse mit den Beschäftigten und den Gewerkschaften gemeinsam gestaltet werden." "Unser Problem ist, dass die Politik nicht versteht, wo das ganze hinführt. Wir brauchen eine faire Lösung. Wir brauchen eine offene Diskussion. Wir wollen für den Klimawandel einstehen. Aber wir wollen auch eine Chance für die Arbeitsplätze. Und des, was momentan abgeht, ist eine Oberkatastrophe." Die IG Metall will massive Investitionen etwa bei Ladestationen für Elektroautos sowie für Stromnetze und den öffentlichen Nahverkehr. Und sie fordert auch eine verlässliche soziale Absicherung. Man müsste unter anderem die Beschäftigten bei den Veränderungen in der Arbeitswelt viel stärker einbinden, um Arbeitsplätze auch langfristig zu sichern.