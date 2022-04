STORY: Papst Franziskus hat am Ostersonntag auf dem Petersplatz den traditionellen Segen „Urbi et orbi“, „Der Stadt und dem Erdkreis“ gesprochen. Zehntausende Gläubige aus aller Welt waren gekommen, um wieder mit dabei zu sein. Denn coronabedingt waren die Osterfeierlichkeiten in den vergangenen zwei Jahren nur als Livestream angeboten worden. Der 85-jährige Pontifex legte in seiner Predigt während des vorangegangenen Gottesdienstes den Schwerpunkt auf den Krieg in der Ukraine. Er sagte unter anderem an die leidende Bevölkerung des Landes gerichtet: „In der Finsternis des Krieges, in der Grausamkeit, beten wir alle für euch und mit euch in dieser Nacht. Wir beten für alle, die leiden.“ Der Ostersonntag gilt als der wichtigste Feiertag der katholischen Kirche.

