STORY: Zehntausende haben sich am Mittwochabend in München mit den Bürgern der Ukraine solidarisiert und gegen den Krieg Russlands gegen das Land demonstriert. Über 40.000 Menschen zog es nach Angaben der Polizei dazu zum Königsplatz. Vor allem der russische Präsident Wladimir Putin wurde für den Krieg verantwortlich gemacht. "Das ist natürlich ein Krieg, den Putin gegen eigentlich ganz Europa führt, damit, dass er ein Land angreift, da müssen wir uns alle dahinter stellen und da geht es um Menschenrechte und dafür stehen wir alle ein." "Der internationale Druck und der politische Druck steigt hoffentlich auf Putin. Und natürlich schert ihn das wahrscheinlich nichts, aber hoffentlich berührt so Menschen wie es geht." "Wir brauchen Hilfe von Europa, von Deutschland, weil meine Eltern jetzt sind da, in der Ukraine. Die wollen nicht wegfahren, die bleiben in der Stadt einfach. Sie wollen nicht als Flüchtlinge sein. Sie wollen bleiben in unserem Land." In Deutschland gibt es laut Innenministerin Nancy Faeser bislang keine Hinweise dafür, dass die russische Invasion in der Ukraine zu Spannungen zwischen Bevölkerungsgruppen der beiden Kriegsparteien führen könnte. Man sei wachsam ob solche Bewegungen festzustellen seien, sagte Faeser im Deutschlandfunk.

