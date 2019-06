Massenprotest auf dem Prager Wenzelsplatz. Zehntausende Menschen haben in der tschechischen Hauptstadt am Dienstag den Rücktritt von Premierminister Andrej Babis gefordert. Sie werfen dem Milliardär Interessenskonflikte und Erschleichung von EU-Geldern vor. Laut Veranstaltern nahmen 120.000 Menschen an dem Protest teil, es ist eine der größten Demonstrationen, die Tschechien seit der friedlichen Revolution von 1989 erlebt hat. Es geht um Vorwürfe gegen Babis, illegal EU-Subventionen erhalten zu haben. Im April schloss die Polizei ihre Ermittlungen in dem Fall ab und empfahl, der Premier anzuklagen. Seitdem gibt es immer mehr Proteste gegen Babis. Viele Tschechen fürchten, ein neu ernannter Justizminister könne in die Ermittlungen eingreifen. Neuen Schub bekamen die Proteste zuletzt durch einen Prüfbericht der EU-Kommission, wonach Babis' Konzern Agrofert - ein Mischkonzern aus Lebensmittel-, Agrar-, Chemie- und Medienunternehmen - wegen möglicher Interessenskonflikte überhaupt keinen Zugang zu EU-Fördermitteln hätte haben dürfen. Babis selbst hat alle Anschuldigungen gegen ihn zurückgewiesen. Der Premier spricht von einem politischen Manöver.