In London haben sich am Mittwoch Zehntausende Menschen versammelt, um nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA gegen Rassismus zu protestieren. Die Demonstranten riefen "Das Leben von Schwarzen zählt" und "Keine Gerechtigkeit, kein Frieden". Manche Demonstranten beschimpften US-Präsident Donald Trump und den britischen Premierminister Boris Johnson in Sprechgesängen. Floyd war am 25. Mai in Minneapolis gestorben, nachdem ein Polizist minutenlang auf seinem Hals gekniet hatte. Wenn in Großbritannien nichts geschehe, werde es dort ähnliche Probleme wie in den USA geben, sagten diese Demonstranten: "Es ist auch hier Thema. Und dabei geht es nicht nur um Polizeigewalt. Es gibt so viele Dinge, die mit der Rasse zu tun haben. Wenn man davon nicht betroffen ist, na gut. Aber für viele Menschen ist das anders. Und nur weil man nicht betroffen ist, heißt das nicht, dass man nichts tun muss. Nur weil man keinen Krebs hat, heißt das nicht, dass man keine Heilung will." "George ist nicht nur ein schwarzer Mann. Er könnte Dein Freund, Bruder oder Vater sein. Er könnte Dein Sohn sein. Vergesst seine Hautfarbe und besinnt euch auf eure Menschlichkeit. Und dann versteht ihr, dass das, was ihm passiert ist, jedem passieren könnte." Die Demonstranten zogen vom Hyde Park durch das Zentrum der britischen Hauptstadt. Vor der Downing Street beschimpften einige von ihnen den britischen Premierminister Boris Johnson als Rassisten. Zuvor hatte Johnson im britischen Parlament gesagt, dass er die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt unterstütze, solange sie friedlich blieben. "Natürlich zählt das Leben von Schwarzen, und ich verstehe völlig die Wut, die Trauer, die nicht nur in Amerika empfunden wird, sondern in aller Welt und besonders auch in unserem Land.", sagte er. Die Demonstrationen am Mittwoch waren der zweitgrößte Protest in Großbritannien seit sich am Sonntag zahlreiche Menschen auf dem Trafalgar Square versammelt hatten, um zur US-Botschaft zu marschieren.