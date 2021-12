Zehntausende Sudanesinnen und Sudanesen sind am Montag in ihrer Hauptstadt Khartum auf die Straßen gegangen, um erneut gegen den Militärputsch von Oktober zu demonstrieren. Die Teilnehmer der Demonstration schwenkten Nationalflaggen und skandierten Parolen gegen das Militär. Der Marsch durch die Hauptstadt über den Nil in die Nachbarstadt Omdurman verlief friedlich. Bei der Niederschlagung der Proteste in den Wochen nach dem Staatsstreich waren mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. Vor drei Jahren hatten Aufständische den langjährigen Präsidenten Omar al-Bashir gestürzt. Seitdem teilen sich das Militär und die Zivilbevölkerung die Macht. Die USA, Deutschland und andere westliche Staaten hatten den Coup verurteilt und einen von Zivilisten geführten Übergang zur Demokratie gefordert. Zudem wurden Wirtschaftshilfen ausgesetzt.

