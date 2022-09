STORY: Zehntausende haben am Mittwoch in London der Überführung des Leichnams von Königin Elizabeth II. vom Buckingham Palast in den Westminster Palast beigewohnt. Mitglieder der königlichen Familie begleiteten die Prozession. König Charles III. und seine Söhne William und Harry gingen hinter dem Sarg, der auf einer Lafette von Pferden gezogen wurde. Trauernde aus aller Welt zollten der verstorbenen Monarchin ihren Respekt: „Es hat uns sehr viel bedeutet, dass wir und verabschieden konnten. Sie nochmal zu sehen, die Enkel zu sehen, das werde ich nie vergessen. Niemals. Das ich mich verabschieden konnte war sehr bewegend.“ „Es ist sehr traurig, sehr bewegend. Niemand hat doch damit gerechnet, dass die Königin stirbt. Sie war doch unverwundbar. Niemand hat erwartet, dass sie einmal gehen wird. Aber jetzt freuen wir uns auf die Herrschaft von König Charles III. Ich bin sicher, er wird großartig sein.“ Die Queen soll bis zum Staatsbegräbnis am 19. September in Westminster Hall aufgebahrt bleiben. Dort kann die Öffentlichkeit in den nächsten Tagen Abschied nehmen.

Mehr