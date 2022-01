Xian rüstet auf. Das staatliche chinesische Fernsehen berichtete am Samstag, dass die im Zentrum des aktuellen Coronavirus-Ausbruchs stehende Stadt ihre medizinischen Einrichtungen ausbaut, drei Krankenhäuser eröffnet und 3.000 Betten für COVID-Patienten bereitstellt. Die Stadt meldete mehr als 170 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden, womit sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Festlandchina in der vergangenen Woche auf mehr als 1.100 erhöht. Das Virus war offenbar aus Pakistan eingeschleppt worden. Die dreizehn Millionen Einwohner von Xian verbringen unterdessen den zehnten Tag in Lockdown. Viele von ihnen dürfen ihre Wohnblöcke nicht verlassen. Die strengen Maßnahmen sollen den Coronavirus-Ausbruch in der Stadt beenden. Die Strategie der chinesischen Behörden zielt darauf, die Verbreitung des Virus ganz zu unterbinden, wohl nicht zuletzt weil im Februar in Peking die Olympischen Winterspiele stattfinden.

