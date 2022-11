STORY: Der Online-Riese Amazon will einem Zeitungsbericht zufolge rund 10.000 Arbeitsplätze streichen. Der Stellenabbau in der Verwaltung und im Technologiebereich könne noch diese Woche beginnen, berichtete die "New York Times" am Montag. Im Mittelpunkt der Kürzungen stehe die defizitäre Geräte-Sparte des weitverzeigten Konzerns, zu der auch die Sprachsteuerung "Alexa" gehört. Der Abbau, dessen genauer Umfang noch nicht feststehe, entspreche etwa drei Prozent der Gesamtbelegschaft. Von Amazon war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Einige der großen Tech-Konzerne in den USA bemühen sich zurzeit um Kostensenkungen und haben Stellenstreichungen angekündigt, so die Facebook-Mutter Meta und die von Tesla-Chef Elon Musk übernommene Kurznachrichten-Plattform Twitter.

