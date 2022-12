STORY: Der argentinische Fußball-Superstar Lionel Messi wird seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain um ein weiteres Jahr verlängern. Das berichtet die französische Tageszeitung "Le Parisien" ohne dafür Quellen zu nennen. Dem Bericht zufolge soll Messi bereits während der WM in Katar eine Absichtserklärung unterzeichnet haben. Der Vertrag soll bereits vor drei Monaten ausgehandelt worden sein. Paris Saint-Germain war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Messis Vertrag bei PSG läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt war viel über die Zukunft des 35-Jährigen spekuliert worden. Auch von einem möglichen Karriereende war die Rede. Das hatte Messi aber bereits selbst schon dementiert. Ausschlaggebend für Messis Entscheidung, in Paris zu verlängern, soll die Familie des Superstars sein. Dem Zeitungsbericht zufolge fühlen sich seine Frau und die drei gemeinsamen Söhne in Frankreich sehr wohl und würden gerne bleiben. Zudem habe Messi durch den Triumph bei der WM neue Lust am Fußball gewonnen und wolle in der kommenden Spielzeit erneut die Champions League gewinnen.

Mehr