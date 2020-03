Auf der griechischen Insel Lesbos ist in der Nacht zu Sonntag ein Zentrum für Geflüchtete in Flammen aufgegangen. Die NGO „one happy family" aus der Schweiz hatte hier in Zusammenarbeit mit Freiwilligen aus Flüchtlingsunterkünften verschiedene Kultur- und Bildungsangebote bereitgestellt. Derzeit befinden sich mehr als 21.000 Geflüchtete auf der Insel, die schon in den Jahren 2015 und -16 zu einem wichtigen Knotenpunkt in der Migrationsbewegung nach Europa geworden war. Die Stimmung in der Bevölkerung auf Lesbos ist zunehmend angespannt. Einige Inselbewohner sollen ankommenden Booten die Landung verwehrt haben, es kam zu informellen Straßenblockaden, Hilfsorganisationen sahen sich mit Anfeindungen konfrontiert. In einem Statement zu dem Feuer teilte die Schweizer NGO mit, es habe keine Verletzten gegeben. Sie formulierte zudem die Forderung nach einem „humanen europäischen Asylsystem", das die Einheimischen der ägaischen Inseln entlaste und Flüchtenden Sicherheit gebe. Was das Feuer verursacht haben könnte ist derzeit noch gänzlich ungeklärt.