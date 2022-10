STORY: Nach dem tödlichen Angriff eines Ex-Polizisten auf eine Kindertagesstätte im Norden Thailands haben Augenzeugen von der Tat berichtet. "Er war ja einer der Väter, also dachte ich, er würde kommen, um seine Kinder abzuholen." "Er hat das Fenster mit seinem Fuß eingetreten und dann zur Tür geschossen. Ich dachte: Nun ist er drin. Ich rannte zur Küche nach hinten, wusste nicht, was ich tun soll." Der Man habe kein Wort gesprochen, so diese Augenzeuginnen. Unter den mindestens 37 Toten sind nach Angaben der Polizei 22 Kinder. Mindestens zwölf weitere Personen seien verletzt worden, hieß es. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Täter eine Gerichtsverhandlung wegen Drogenbesitzes besucht, bevor er das Feuer in der Kindertagesstätte eröffnete. Der Schütze sei in einen verschlossenen Raum eingedrungen, in dem Kinder schliefen und habe diese dort mit einem Messer getötet. Nach Polizeiangaben flüchtete der mutmaßliche Täter nach dem Angriff. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll er sich später selbst getötet haben. Zuvor habe er auch seine Frau und sein Kind umgebracht.

