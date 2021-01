Zeugnisausgabe am Fenster an der Freiherr-vom-Stein Realschule in Bonn. Die Schüler der Klasse 5c erhalten ihre Halbjahreszensuren. Ein ungewöhnlicher, doch in Zeiten der Pandemie nötiger Vorgang. Hinter den Schülern liegen Wochen des Homeschoolings - für Kinder und Eltern eine Herausforderung. "Also, ich wäre gern in der Schule, weil in der Schule macht es irgendwie mehr Spaß und man versteht das besser." "Zuhause zu arbeiten ist einfach irgendwie viel anders. Und nicht mit den Lehrern zu sprechen." "Es ist wirklich nicht gut so zu Hause, mit Kindern, muss man immer zwingen. Manche Kinder, die haben keine Lust zum Arbeiten, zu Hause sind die faul, sag ich mal. Natürlich, der ist fleißig, aber ich höre auch von vielen, sie sind nicht zufrieden, gar nicht. Besser, die Kinder sollen zur Schule gehen." "Ja. ich freu mich ganz sehr, dass es gleich losgeht, weil die Schule ist sehr schön." Wann es losgeht, wann der Unterricht unter "normalen" Umständen, in Präsenz stattfinden kann, ist aber noch unklar. Zumindest zur Zeugnisausgabe konnte Lehrerin Claudia Mohme ihren Schülern gegenüberstehen. "Ich habe das Gefühl, die Kinder freuen sich. Sie freuen sich, einmal rauszukommen. Dann natürlich, dass wir den Kindern die Zeugnis in die Hand drücken, mal mit ihnen reden, mal einfach ein: Wie geht es dir? Geht es Dir gut? Hast du Fragen? Das sind Dinge, die brauchen die Kinder einfach, mal einen anderen Kontakt." Schuldirektor Martin Finke hofft auf eine baldige Rückkehr der Schüler in die Klassenräume. "Und wir hoffen sehr, dass in zwei Wochen auch dafür Möglichkeiten da sind, vielleicht rollierend, doch einmal die Woche alle Kinder wiederzusehen, um ihnen Mut zu machen, um ihnen, ja, auch wieder den Weg zur Schule sie gehen zu lassen." Vorerst aber sind die Klassenräume verwaist. Wie es nach dem 14. Februar weitergeht? Eltern, Schüler und Lehrer hoffen auf baldige, gute Neuigkeiten.

