Es ist tatsächlich so weit, die Kinder des sogenannten Corona-Schuljahrs erhalten ihre Zeugnisse. Gezeichnet war das Jahr von ungewöhnlich hohem Unterrichtsausfall, Erschwernissen beim Lernen und bei der Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte. Doch die Schülerin Lucia und ihr Klassenkamerad Uwais von der Freiherr-Vom-Stein-Realschule in Bonn schauen überwiegend positiv auf das Jahr zurück. Wie kommt’s? „Das Jahr war sehr lustig. Ich fand es am meisten toll, wo wir neue Sachen gelernt zu haben. Aber was ich nicht so toll fand, so mit den Masken. Dass wir die ganze Zeit hier im Unterricht hier die Masken tragen mussten. Das hat mich langsam genervt. Und dann hab ich nicht so gute Luft da drunter bekommen.“ „Dieses Jahr war eigentlich ganz okay, nur es war ein bisschen schwierig mit Corona und zu Hause arbeiten. Wir müssen das bisschen noch lernen, weil das war ein bisschen schwierig. Aber die Lehrer waren sehr nett und haben uns alles gezeigt.“ Und nicht weniger, sondern eher mehr hätten die Kinder dazugelernt in diesem Jahr, findet Schulleiter Martin Finke. „Und ich denke, wir brauchen nicht zu viel Angst zu haben, dass Kinder viel verpasst haben. Sie werden ihren Weg gehen, und sie haben viele andere Dinge gelernt, die auch fürs Leben wichtig sind. Gerade im letzten Schuljahr.“ Die Freude über das Geschaffte ist groß. Finke schaut aber gleichzeitig nach vorne. Was wird aus dem nächsten Schuljahr? „Natürlich fahren viele Kinder auch jetzt nach Hause oder in ihre Heimatländer mit ihren Eltern. Und die Unsicherheit bleibt. Was bringt man dort dann mit? Welche Souvenirs sind es? Sind es weitere Varianten? Sind es die Delta-Varianten? Das macht uns natürlich Sorgen.“ Das Maskentragen, Testen und Impfen wird also damit nicht vorbei sein. Aber in den Sommerferien freuen sich die Schülerinnen und Schüler bestimmt darauf, die Maske an dem ein oder anderen Ort wieder abnehmen zu dürfen.

Mehr