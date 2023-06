Im Auftrag des Kreml hatten sie die ostukrainische Stadt Bachmut belagert. Nun scheinen sich Söldner-Chef Prigoschin und seine Kämpfer gegen Moskau zu wenden. Bereits zuvor hatte es Streit gegeben. Putin sprach am Samstag von "Verrat". Die Bundesregierung in Berlin gab an, sie verfolge die Vorgänge in Russland aufmerksam.