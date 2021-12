BITTE BEACHTEN SIE - DER FOLGENDE BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT O-TON PAUL ZIEMIAK (CDU-GENERALSEKRETÄR) "Wir sehen die aktuelle Situation mit großer Sorge Wir müssen alles tun, um möglichst die Folgen einer neuen Welle ab zu dämpfen. Wenn man sie schon nicht stoppen kann. Wir brauchen jetzt einen gemeinsamen Fahrplan des Bundes und der Länder, genauso wie Hendrik Wüst das jetzt am Wochenende vorgeschlagen und gefordert hat. Es ist gut, dass morgen ist ein gemeinsames Treffen gibt. Was ist wichtig? Wichtig ist, dass die Bundesregierung, dass der Bundeskanzler einen Vorschlag macht, ein Konzept vorschlägt, gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister, wie jetzt vorgegangen werden soll. Wie können klug Kontakte reduziert werden? Wie kann das ausgestaltet und begründet werden? Wie kommen wir noch weiter beim Boostern voran und auch bei der ersten und zweite Impfung? Ich sehe mit großer Freude, muss ich sagen, wie in Nordrhein-Westfalen das vorwärts geht in sieben Tagen 1,7 Millionen Impfungen in NRW. Das ist wirklich ein tolles Beispiel, wie es funktionieren kann."

Mehr