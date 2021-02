William Kerwich beim Füttern seines Nilpferdes. Der Direktor des Zirkus Royal hat Schwierigkeiten, das Futter für seine Tiere zusammenzubekommen. Denn seit März vergangenen Jahres verdient er kein Geld. Die Regierung in Paris hat Vorstellungen untersagt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Anstatt zu reisen, machen Kerwich, seine Familie, die Tiere und Mitarbeiter dauerhaft Station in Sénas, südöstlich von Avignon. "Die zuständige Ministerin sollte uns mit Blick auf den Lockdown helfen. Wir sollten das nicht allein durchstehen müssen. Gerade wenn vom Tierwohl die Rede ist. Es ist doch die Ministerin, die die Tiere misshandelt in dieser Krise. Sie setzt ihre persönlichen Überzeugungen durch." Kerwich wirft der Regierung vor, kleine Zirkusse im Stich zu lassen. Während des Lockdown im Frühling habe er zwei Euro pro Tag und Tier als erhalten. Mehr nicht. Das reiche bei weitem nicht aus. Doch das Auftrittsverbot ist nicht seine einzige Sorge. Im September vergangenen Jahres hat Umweltministerin Barbara Pompii verkündet, den Einsatz von Wildtieren im Zirkus schrittweise verbieten zu wollen - im Sinne des Tierwohls. Noch liegt der Gesetzesentwurf beim französischen Parlament. "Die Ankündigung ist vollkommen willkürlich. Wir könnten unsere Tiere verlieren, unseren Beruf, unsere Struktur und Tradition. Wir haben große Angst davor." Verschiedene Bewegungen und Parteien setzen sich in Frankreich für das Wildtierverbot ein, einige fordern sogar, Tiere in Zirkusprogrammen gänzlich zu verbieten. Sollte es so weit kommen, wird William Kerwich seine Tiere abgegeben müssen. Dann müsste er in seinen Vorstellungen ohne Nilpferd, Kamel und Co. auskommen. Oder seinen Zirkus ganz schließen.

