STORY: Die von Russland eingesetzte Verwaltung im ukrainischen Cherson hat die Zivilbevölkerung am Samstag zum wiederholten Mal aufgefordert, die Hafenstadt unverzüglich zu verlassen. Auch die gesamte Zivilverwaltung müsse umgehend auf das Gebiet östlich des Dnjepr verlegt werden, teilt die Besatzungsverwaltung über den Messanger-Dienst Telegram mit. Angesichts einer erwarteten Offensive ukrainischer Truppen zur Rückeroberung der Stadt im Süden des Landes haben bereits in den vergangenen Tagen Tausende Zivilisten den Fluss in östlicher Richtung überquert. Die Motivation für die Flucht der Menschen klingt dabei allerdings sehr unterschiedlich: "Wir haben keine Angst vor dem Krieg. Wir sind nur besorgt, dass das Wasserkraftwerk Kakhovka bombardiert werden könnte. Das ist beunruhigend. Ich sorge mich daher um meine Familie und ziehe aus Cherson mit der Familie weg." "Ich werde meine Tochter besuchen. Sie ist in Moskau. Ich bin Russin. Ich möchte also zu meinen Verwandten. Alle Straßen in Cherson sind blockiert. Ich will einfach nur noch weg. Das ist der Hauptgrund." Die Lage ist nicht nur in Cherson angespannt. Denn Russland hat nach ukrainischen Angaben große Teile der Infrastruktur und der Kraftwerke des Landes angegriffen und beschädigt. Daher ist die Stromversorgung in weiten Teilen der Ukraine stark eingeschränkt. Auch in der Hauptstadt Kiew gibt es wiederholt Stromausfälle. Allerdings sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Samstag, dass man zwar noch nicht die technischen Möglichkeiten habe, 100 Prozent der russischen Raketen und Kampfdrohnen auszuschalten, aber er sei sicher, dass man dies mithilfe der Partner schrittweise erreichen werde. Bereits jetzt schieße man einen Großteil der Marschflugkörper und Drohnen ab, so Selenskyj.

