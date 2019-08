Nach der überraschenden Ankündigung weiterer US-Strafzölle auf chinesische Waren bereiten Anlegern die weltweiten Handelskonflikte Bauchschmerzen. In den vergangenen Tagen verlor der Dax insgesamt etwa vier Prozent und steuert auf den größten Wochenverlust des Jahres zu. Robert Halver von der Baader Bank. "Hier an der Deutschen Börse wird das Wort Optimismus neu definiert. Optimismus ist wenn man denkt und hofft, dass der Handelskrieg bald vorbei ist. Nein, er ist nicht bald vorbei. Wir haben hier nach wie vor einem massiven fundamentalen Schaden gerade auch für die deutsche Exportindustrie. Ein Ende dieser Krise, dieses Handelskriegs, ist überhaupt nicht in Sicht. Das belastet massiv." US-Präsident Donald Trump kündigte an, ab 1. September Sonderzölle auch auf bisher davon verschonte chinesische Waren im Volumen von 300 Milliarden Dollar verhängen zu wollen. Die Reaktion aus Peking ließ nicht lange auf sich warten. Sollten die Amerikaner dies tun, müsse gegengesteuert werden, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums. Man wolle keinen Handelskrieg. Komme es aber zu einem, habe man keine Scheu, ihn auszufechten. China werde sich niemals erpressen lassen. "Herr Trump hat natürlich irgendwann das Problem der Glaubwürdigkeit. Er ist so weit nach vorne geprescht. Er hat den Chinesen so stark zugesetzt, dass er kaum noch zurück kann. Die Chinesen müssen jetzt liefern. Aber die Chinesen werden nicht liefern. Das heißt natürlich: Im Extremfall der Bumerangs Handelskrieg kommt nach Amerika zurück." Auch schon die US-Märkte hatten nach der Ankündigung Trumps im Minus geschlossen. Die Ölpreise fielen zeitweise um sieben Prozent. "An den Finanzmärkten haben die Tweets von Donald Trump fast schon so etwas wie eine kleine Panik ausgelöst", sagte ein Analyst.