Zoo Berlin feiert 175. Geburtstag

Mit einer "tierischen" Torte hat der Berliner Zoo am Donnerstag Jubiläum gefeiert. 175 Jahre alt ist der Zoologische Garten - und damit der älteste Tiergarten Deutschlands. Und so viele Zentimeter misst die Torte auch in der Höhe. Diese durften am Donnerstag allerdings nur menschliche Gäste probieren. Die Tiere hielten sich lieber an ihr Lieblingsfutter - ganz abhängig von der Art. Am 1. August 1844 öffnete der Zoo zum ersten Mal seine Pforten sagte Zoodirektor Andreas Knieriem: "Schon 1872 hatten wir ein berühmtes Antilopenhaus hier in diesem Zoo, in dem die drei Kaiser damals, der Zar von Russland, der österreichisch-ungarische Kaiser und der deutsche, zusammen ein Bier getrunken haben. Ich hoffe, sie haben auch ein Stückweit über die Antilopen diskutiert und ein bisschen was über die Biodiversität gesprochen." Später wurden einige Tiere zu regelrechten Stars, darunter Flusspferd "Knautschke", Gorilla "Bobby", Panda "Baobao" - und nicht zu vergessen der weltberühmte Eisbär "Knut". Heute macht sich der Zoologische Garten als artenreichster Zoo der Welt einen Namen. Alles in allem leben hier über 20.000 Tiere aus rund 1.400 Arten.