Dem Pandabären Yuan Yuan scheint das vertraute Bambus-Gericht in seiner neuen Herberge gut zu munden. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurde in Wien das aus China stammende Tier der Öffentlichkeit präsentiert. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßte die Leihgabe am Montag in der österreichischen Hauptstadt: "Auf jeden Fall freue mich sehr, dass wir heute mit Yuan Yuan unseren neuen männlichen großen Panda begrüßen dürfen. Er schaut noch etwas ernst, ernster als Yang Yang. Und das bekommt er zum Mittag?" Yuan Yuan ist bereits vor etwa einem Monat in Österreich angekommen, wurde aber erst jetzt dem Publikum vorgestellt. Er folgt auf den männlichen Panda Long Hui, der 2016 verstorben war. Der Wiener Zoo Schönbrunn ist eines der wenigen Tiergehege, die sich über die erfolgreiche Fortpflanzung ihrer Panda-Bären freuen dürfen. Insgesamt hatte das vorherige Pärchen seit dem Beginn des Programms im Jahr 2003 vier Nachkommen in die Welt gesetzt.