Beim BVB scheint es wieder zu laufen. Nach der siegreichen Aufholjagd am Dienstagabend in der Champions League gegen Inter Mailand, trainierte das Team von Lucien Favre am Donnerstag wieder energisch für eine gute Form. Denn am Samstagabend müssen sich die Borussen im Topspiel beim FC Bayern München beweisen. Manager Michael Zorc machte klar, was er von seinen Spielern erwartet: "Wir müssen Männerfußball spielen. Wir müssen Kerle sein am Samstag auf dem Platz, darum wird es gehen, das ist das Entscheidende. Das ist, das wird das Entscheidende sein. Weil eins ist klar: Bayern München gegen Borussia Dortmund. Die Jungs in München raufen sich zusammen für dieses Spiel, unabhängig wer Trainer ist, spielt alles keine Rolle. Und wir müssen dagegenhalten. Das haben in den letzten Jahren nicht getan, nicht nur im letzten Jahr nicht, sondern auch in den Jahren davor zum Teil nicht." In der vergangenen Rückrunde verlor der BVB in München mit 0:5. So etwas soll am Samstag nicht nochmal passieren. Der Trainer will am liebsten an die aktuelle Form anknüpfen: "Wir wollen weiter so machen, Bayern ist ein wichtiges Spiel, aber wie alle andere. Es ist Bayern. Wir respektieren Bayern viel für mehrere Gründe, aber wir haben keine Angst vor Bayern." Ob Marco Reus, der zuletzt Sprunggelenksprobleme zu beklagen hatte, und Jadon Sancho, der wegen einer Oberschenkelzerrung vorsichtiger trainieren musste, auflaufen werden, bleibt zunächst unklar. Bei beiden müsse man abwarten, sagte Favre am Donnerstag. Insgesamt hat der BVB seine jüngsten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele bei den Bayern verloren. Bei keinem anderen Verein wartet Dortmund derzeit so lange auf einen Punkt.