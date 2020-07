Der Blick auf die Weinreben am Fuße der Drakenstein Berge in Südafrika. Gefragte Weine, wie der Nederburg, werden auf dem Weingut in Paarl abgefüllt, vor den Toren von Kapstadt. Er wird in alle Welt exportiert. Aber zurzeit kämpft der größte Weinexporteur des Landes, Distell, mit einem Problem. Der Verkauf lahmt, obwohl die Ernte reich ausgefallen ist in diesem Jahr. Es steht daher viel zu viel Wein zur Verfügung. Denn die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben die Abläufe zum Stocken gebracht. Richard Rushton, Geschäftsführer von Distell: "Wir waren eines von nur fünf Ländern, die den Verkauft von Alkohol wegen Corona strikt verboten haben. So konnten wir auch keine Weine exportieren. Doch rund 48 Prozent unseres Weins ist für den Verkauf ins Ausland bestimmt." Und so sind die Keller des Weinguts bis zum Bersten gefüllt. In den Lagern wartet der Rebensaft auf bessere Tage. "Das ist ein großes Problem, das uns noch mindestens zwei Jahre beschäftigen wird. In der Region Western Cape haben wir derzeit einen Überschuss von 240 Millionen Litern." Zwar wurde das Verkaufsverbot zwischenzeitlich gelockert. Doch nach einem Wiederaufflammen der Infektionszahlen ist es seit dem 13. Juli wieder in Kraft. So etwas habe er in zwanzig Jahren Berufsleben noch nicht erlebt, sagt Richard Rushton. Doch er hat bereits reagiert: In der Coronaviruskrise hat sein Unternehmen nun auch die Produktion von Desinfektionsmittel aufgenommen.