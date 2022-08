STORY: Wenn die Bässe durch Berlins Innenstadt dröhnen, dann ist üblicherweise mal wieder kollektive Partyzeit. Am Samstag war es der sogenannte Zug der Liebe und damit eine offizielle politische Demonstration, die Hunderte auf die Straßen der Bundeshauptstadt trieb. Die Polizei sprach am Nachmittag von mehreren Tausend Teilnehmern. "Wir machen sichtbar!", so lautete das diesjährige Motto des 2015 ins Leben gerufenen Umzugs mit wechselnden politischen Anliegen. Dabei gehe es 2022 darum, "kleinen sozialen Organisationen und Berliner Vereinen eine große Präsentationsfläche zu geben", wie es auf der Internetseite der Veranstalter hieß. Die Teilnehmer waren in jedem Fall Feuer und Flamme. "Ja, sehr cool, wir genießen das auf jeden Fall, wieder unterwegs zu sein, und die Stimmung. Und ich glaube, alle freuen sich, wieder rausgehen zu können und das Leben zu genießen." "Na, sehr gut, ist ja an der frischen Luft, von daher geht es ja. Abstand kann man auch ein bisschen halten, also Hauptsache Spaß haben." Und so könnte der Liebeszug wohl auch im kommenden August erneut anrollen.

Mehr