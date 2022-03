STORY: Bei der Entgleisung eines Intercitys in Argentinien wurden am Dienstag zahlreiche Menschen verletzt. Das Unglück ereignete sich am frühen Morgen nahe der Stadt Olavarría im Osten des Landes. Mehr als 400 Passagiere hatten sich an Bord befunden. Der Bürgermeister von Olavarría sagte, 21 Menschen würden im Krankenhaus behandelt, fünf davon Kinder. Eine Reisende berichtet. "Wir hörten ein Rumpeln, ich war noch halb im Schlaf. Dann fühlte es sich so an, als ob wir seitlich rutschten. Dann fiel etwas auf mich, und ich dachte erst, es sei eine Tasche. Aber es war ein Mann." Das staatliche Unternehmen, das das Zugnetz des Landes betreibt, sagte, die Ursache des Unglücks sei noch nicht bekannt. Untersuchungen würden eingeleitet. Die Linie verbindet die Hauptstadt Buenos Aires mit der Hafenstadt Bahía Blanca.

