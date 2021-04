Beim schwersten Zugunglück in Taiwan seit mehr als drei Jahrzehnten sind am Freitag nach Regierungsangaben 36 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 72 seien verletzt worden, teilte das Verkehrsministerium mit. Der Zug mit rund 350 Passagieren entgleiste in einem Tunnel, wie die Feuerwehr mitteilte. Dies erschwere die Rettungsarbeiten. Ursache des Unfalls war vermutlich ein Lastwagen, der in das Gleis geriet, wie die amtliche Nachrichtenagentur CNA meldete. Der Zug sei hinter dem Tunnelende mit dem Lastwagen zusammengestoßen. Das Unglück ereignete sich in einer Bergregion im Osten Taiwans in der Nähe der Stadt Hualien.

