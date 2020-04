Megastars aus der Musik- und Showbiz-Welt haben sich am Samstag zu einem globalen Online-Benefizkonzert zusammengetan. Das Motto der Aktion lautete: One World - Together at Home. Also übersetzt etwa: Eine Welt zuhause vereint. Insgesamt waren daran mehr als 100 Künstler beteiligt. Darunter Lady Gaga, Billy Eilish oder die Rolling Stones. Auch Steve Wonder gab sich die Ehre und Elton John spielte auf einem Klavier in seinem Garten. Hintergrund war ein Spendenaufruf für einen Solidaritätsfond der Weltgesundheitsorganisation WHO. Das weltweite Benefizkonzert fand für die Opfer und Helfer der Coronakrise statt. Laut den Organisatoren kamen bereits Dutzende Millionen Dollar zusammen. Das Konzert wurde weltweit von US-TV-Sendern und über Online-Plattformen wie Youtube und Twitter ausgestrahlt.