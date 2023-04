In vielen Ländern landen Insekten bereits selbstverständlich im Kochtopf. Vor allem in der westlichen Welt ist man noch eher skeptisch. Ein Team am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie in Gießen zeigt, dass Insekten einen weitaus größeren Nutzen haben können, wenn man über den Tellerrand hinweg schaut und das Potenzial der kleinen Krabbler, Maden und Fliegen richtig nutzt.