STORY: Die Queen wird 96 und zeigt sich mit zwei ihrer Ponys - ein Klassiker der britischen Hofphotographie. Dieses Foto wurde in dieser Woche anlässlich des Geburtstages der Königin veröffentlicht. Geboren wurde sie am 21. April 1926, damals noch als Nichte des Königs - nach dessen Abdankung rückte sie als Thronfolgerin näher an die Krone. Die Monarchin gilt als passionierte Pferdezüchterin, Rennstallbesitzerin und Reiterin - früher ritt sie Großpferde, in den vergangenen Jahren wohl nur noch Ponys. Doch der 96. Geburtstag der Queen ist in diesem Jahr nicht der einzige, im royalen Kalender rot angestrichene, Termin. Bereits im Februar beging sie den 70. Jahrestag ihrer Thronbesteigung, also der direkten Nachfolge auf ihren am 6. Februar 1952 verstorbenen Vater King George. Gefeiert werden soll das Platin-Jubiläum Anfang Juni, des besseren Wetters wegen. So wird es traditionell Jahr für Jahr auch mit dem Geburtstag der Queen gehalten. Mit dabei dann natürlich auch die royalen Pferde. Die bereits in dieser Woche auf die große Parade zu Ehren der Königin vorbereitet wurden. Und auch ein Spielzeughersteller ehrt die Queen. Zum 70. Thronjubiläum kommt eine Barbie-Queen auf den Markt.

Mehr