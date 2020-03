Auch am Freitag landeten am Frankfurter Flughafen von der Bundesregierung gecharterte Flugzeuge, mit denen deutsche Urlauber zurück nach Deutschland gebracht werden. In diesem Fall kam die Maschine von den Philippinen. Durch die Corona-Krise ist ein Großteil der internationalen Flüge aufgrund von Einreisestopps gestrichen. Tausende Deutsche sitzen daher rund um den Globus fest. Für ihre Rückholaktion gibt die Bundesregierung rund 50 Millionen Euro aus. Insgesamt sind akuell - den Schätzungen zufolge - weit mehr als 100.000 deutsche Reisende unterwegs. Die Urlauber, die am Freitag in Frankfurt ankamen, waren vor allen Dingen erleichtert: "Wir versuchen seit Freitag, aus dem Land rauszukommen, also seit einer Woche. Also wir hätten jetzt noch eine Woche Urlaub gehabt, also wären morgen ganz normal nach Hause geflogen. Aber dadurch, dass ja, unser Flug gecancelt wurde und es sich mit dem Reisebüro - sagen wir mal - etwas schwierig gestaltet hat, uns einen neuen Flug suchen zu lassen, waren wir mega froh, dass da die Nachricht aus der Botschaft kam, dass sie Flüge organisieren oder dass Deutschland Flüge organisiert und dass das auch so schnell ging. Weil manche, wir waren ja irgendwie das zweite, dritte Land, das oben auf der Liste stand, weil ja über 1000 Leute da irgendwie feststecken." "Also ich war sehr irritiert, weil mich die ganzen Nachrichten, die aus Deutschland kamen, mehr nervös haben, als das was wir vor Ort erlebt haben. Das war am Anfang so, nachher ist es aber gekippt, als überall Militär am Strand patrouillierte. Da haben wir gedacht, okay, wenn es in Deutschland schon sehr verändert ist und sich hier zukünftig noch viel stärker verändern wird, dann ist es vielleicht doch besser, im eigenen Land zu sein." "Die Situation war so unübersichtlich, das ging ja immer hin und her die Nachrichten, dass wir sagen: Oh jetzt lieber doch zurück, aber wir haben nicht so viel Urlaub verloren, insofern war es für uns jetzt nicht so schlimm. Aber es war sehr sehr gut organisiert, sehr nette Crew, vielen Dank an Herrn Maas und alle, die da noch beteiligt waren. Wir hatten richtig viel Spaß, es war richtig nett. Und ja, danke." Nach Angaben von Außenminister Heiko Maas will die Bundesregierung am Wochenende allein aus Ägypten weitere 20.000 Touristen zurückbringen. Besonders viele Deutsche sitzen auch auf den Malediven, auf Malta und in Argentinien fest.