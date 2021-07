Eine andere Seite des Nationalfeiertages 14. Juli: Die Polizei in Frankreich hat am Mittwoch Tränengas eingesetzt, um Proteste gegen einen Plan von Präsident Emmanuel Macron zu bekämpfen. Dieser Plan des Präsidenten sieht vor, ab nächstem Monat ein COVID-19-Impfzertifikat oder einen negativen PCR-Test zu verlangen, um Zugang zu Bars, Restaurants und Kinos zu erhalten. Macron kündigte diese Woche weitreichende Maßnahmen an, um den rasanten Anstieg neuer Coronavirus-Infektionen zu bekämpfen. Darunter eine Impfpflicht für Mitarbeitende im Gesundheitswesen und neue Regeln für den Gesundheitspass für die breite Öffentlichkeit. Damit ging er weiter als die Regierungen der meisten anderen EU-Staaten. Die Polizei schritt ein, kurz nachdem Dutzende von Demonstranten am Mittwoch ohne Erlaubnis der Pariser Behörden einen Boulevard im Zentrum von Paris hinuntermarschiert waren. Einige trugen Abzeichen mit der Aufschrift "Nein zum Gesundheitspass". Zu den weiteren Vorschlägen im Gesetzesentwurf der Regierung gehört die obligatorische Isolierung für 10 Tage für jeden, der positiv getestet wurde, wobei die Polizei stichprobenartige Kontrollen durchführt, berichteten französische Medien. Das Büro des Premierministers reagierte nicht, als es gebeten wurde, die Details zu bestätigen. Der Protest am Mittwoch fand am Bastille-Tag statt, dem Jahrestag der Erstürmung einer mittelalterlichen Festung in Paris im Jahr 1789, die den Wendepunkt der Französischen Revolution markierte.

