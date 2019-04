Ausschreitungen in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito am Dienstag. Anhänger des verhafteten Wikileaks-Gründers Julien Assange liefern sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Demonstranten warfen Steine auf die Beamten, die Polizei ging mit Pfefferspray gegen die Menge vor. Die Wut der Demonstranten richtet sich gegen die Entscheidung Ecuadors, Assange das diplomatische Asyl zu entziehen. Der Wikileaks-Gründer hatte die letzten sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London verbracht, um sich vor einer Auslieferung nach Schweden zu schützen, wo er sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen verantworten sollte. "Die Entscheidung der Regierung war abrupt und eine Schande", sagt dieser Demonstrant. Wie kann man einem Mann, dem man die ecuadorianische Staatsbürgerschaft verliehen hatte und der eine Ikone für die Verteidigung der Menschenrechte auf der ganzen Welt ist, einfach hinauswerfen? Nach Aufhebung des Asyls war Assange in der vergangenen Woche in London verhaftet worden. Wegen eines Verstoßes gegen Kautionsauflagen drohen ihm bis zu zwölf Monate Haft. Seine Unterstützer fürchten jedoch, dass Großbritannien ihn an die USA ausliefern könnte. Dort wird gegen ihn ermittelt, weil WikiLeaks zahlreiche geheime US-Dokumente veröffentlicht hat.