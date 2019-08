Am Flughafen Hongkong ist es am Dienstag erneut zu Rangeleien zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Sicherheitskräfte setzten Pfefferspray ein. Einige Demonstranten versuchten, einem Polizeifahrzeug die Zufahrt zum Flughafen zu versperren. Der Betrieb an dem internationalen Drehkreuz sei wegen der anhaltenden Proteste erneut "ernsthaft gestört", teilte die Flughafenbehörde zudem mit. Die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone begannen vor mehr als zwei Monaten. Sie richteten sich zunächst gegen Pläne zur Auslieferung Beschuldigter an China, die mittlerweile aber auf Eis gelegt wurden. Die chinesische Führung spricht mittlerweile von "aufkeimendem Terrorismus" und schließt ein Eingreifen nicht aus.