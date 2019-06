Tumult im Zentrum von Porto am Mittwochabend. Englische Fußballfans liefern sich Auseinandersetzungen mit der portugiesischen Polizei. Wie britische Medien berichteten, hatten die Schlachtenbummler zuvor in einer Fanzone mit Biergläsern geschmissen, die Beamten gingen mit Schlagstöcken auf die Englandfans los. Frust über die Leistung der englischen Nationalmannschaft kann nicht der Auslöser gewesen sein. Das Team von Gareth Southgate spielt erst am Donnerstag im Nations League Halbfinale gegen die Niederlande. Das Match findet in der nahegelegenen Stadt Guimaraes statt. Die Englandfans hatten den Mittwoch in Porto verbracht, um sich das Spiel Portugal gegen die Schweiz anzusehen. Nach den Krawallen zogen etliche Fans noch weiter durch Porto und feierten bis tief in die Nacht. Englische Hooligans sind in der Vergangenheit wiederholt durch Ausschreitungen aufgefallen. Der englische Fußballverband forderte vergangene Woche die Anhänger der Nationalmannschaft auf, gegen "peinliches und asoziales" Verhalten in ihren Reihen vorzugehen.