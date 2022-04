STORY: Zusammenstöße am Freitagmorgen an der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zwischen Sicherheitskräften und Palästinensern. Die israelische Polizei feuerte dabei Gummigeschosse und Blendgranaten auf steinschleudernde palästinensische Jugendliche. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds wurden mindestens 12 Palästinenser durch den Gewaltausbruch an der drittheiligsten Stätte des Islam verletzt. Die israelische Polizei sagte, sie habe eingegriffen, als Hunderte von Menschen begannen, Steine ​​zu schleudern sowie Feuerwerkskörper abzufeuern - unter anderem auch in Richtung Klagemauer, wo sich jüdische Gläubige versammelt hatten. In diesem Monat kam es fast täglich zu Auseinandersetzungen an und in der Moschee. In diesem Jahr überschneiden sich der muslimische Fastenmonat Ramadan mit dem jüdischen Pessachfest. Dadurch halten sich immer wieder viele Muslime und Juden auf dem streng überwachten Gelände der Altstadt auf.

