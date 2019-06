Der Münchner Autohersteller sieht trotz des aktuellen Zollstreits keinen Grund für eine Änderung seiner Pläne in Mexiko. Produktionsvorstand Oliver Zipse war zu der Einweihung einer BMW Fabrik in der zentralmexikanischen Stadt San Luis Potosi gereist und sagte, BMW halte an seinen Investitionsvorhaben in Nordamerika fest. BMW verkaufe seine Fahrzeuge in der ganzen Welt, obwohl die meisten Länder Zölle auf Importwagen erhöben, so Zipse. Andere Autohersteller wie Toyota hatten kürzlich gewarnt, dass Strafzölle dem Industriezweig schaden könnten. US-Präsident Donald Trump verlangt von Mexiko ein härteres Vorgehen gegen den Zuzug von Einwanderern über das südliche Nachbarland und hat Mexiko in diesem Zusammenhang mit neuen Zöllen gedroht. BMW produziert derzeit 3 Serien im Werk von San Luis, und hat eine Kapazität von 175.000 Fahrzeugen pro Jahr. Das Unternehmen plant derzeit 2000 Fahrzeuge in die USA zu liefern, allein im Zeitraum von April bis Juli 2019.