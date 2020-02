Das deutsche Rote Kreuz bestätigte am Sonntagvormittag zwei weitere Corona-Fälle in Deutschland. Am Samstag sind über Hundert Menschen mit einer Bundeswehrmaschine aus dem chinesichen Wuhan nach Deutschland zurückgekehrt und in eine Quarantäne-Einrichtung in Germersheim gebracht worden. Die beiden infizierten haben dem Deutschen Roten Kreuz zufolge den Befund gefasst aufgenommen. Sie seien isoliert worden und sollen mit einem speziellen Krankentransport für den Infektionsschutz in das Uniklinikum Frankfurt gebracht werden.