STORY: Obst anbauen und gleichzeitig auf der derselben Fläche Solarstrom erzeugen. Im rheinland-pfälzischen Gelsdorf ist das möglich. Dort läuft seit 2020 ein entsprechendes Pilotprojekt, an dem auch das Fraunhofer-Institut beteiligt ist. Agri-PV ist hier das Zauberwort. Die Solarmodule sind so konstruiert, dass ausreichend Sonnenlicht durchgelassen wird, damit die Äpfel wachsen und reifen können. Jürgen Zimmer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz: “Wir erhoffen uns, dass wir mit der Agri-PV eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Zum einen, dass wir nachhaltig hochwertiges Obst produzieren können zu den gleichen Bedingungen, die jetzt auch beim Standart-Hagelnetz und haben gleichzeitig die Schutzfunktion von der Agri-PV und können auch parallel grünen Strom produzieren. Durch die Agri-PV verlieren wir keine landwirtschaftliche Nutzfläche. Hier können wir sie in Doppel-Nutzung machen. Die landwirtschaftliche Fläche bleibt in der Nutzung und zusätzlich können wir grünen Strom produzieren. ” In der Agri-Photovoltaik liegt eine Riesenchance, findet auch Bio-Obstbauer Christian Nachtwey. "Wir brauchen den Schutz der Kultur vor Starkregen, vor Hagel, vor zu intensiver Sonneneinstrahlung, die zu Verbrennungen an den Früchten dann später führt. Und das alles wird hier in dieser Forschungsanlage erforscht. Das muss jetzt einfach wirklich dann über Jahre begleitet werden, auch agrarwissenschaftlich.” Auf einer Versuchsfläche wachsen insgesamt acht Apfelsorten unter Solarpaneelen. Die Ergebnisse der Apfelproduktion unter Solarmodulen sollen auch mit dem Anbau unter Folien- und Hagelschutzsystemen verglichen werden. Darüber hinaus wird getestet, inwiefern sich verschiedene Photovoltaik-Module auf das Pflanzenwachstum und die Agrarerträge auswirken. Im Projekt wird der bei der Apfelproduktion erzeugte Strom beispielsweise zum Aufladen des batterieelektrischen Traktors genutzt und auch das eigene Bewässerungssystem wird mit diesem Strom versorgt. Im Ergebnis sollen so die CO2-Emissionen auf dem Bio-Hof maßgeblich reduziert und der Obstanbau klimaneutral werden.

