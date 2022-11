STORY: In den USA ist der Jackpot der Lotterie Powerball in Höhe von rund zwei Milliarden US-Dollar geknackt worden. Der siegreiche Spielschein wurde im Bundesstaat Kalifornien verkauft, teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Ganz genau soll es hier passiert sein: in Joe's Service Center in Altadena, etwa 8 km nördlich von Pasedena in Los Angeles County. Der Besitzer des Ladens, Joseph Chahayed, beschreibt seine Überraschung am frühen Morgen: "Ich bin um 6 Uhr zur Arbeit gekommen und dann waren da die Leute von der staatlichen Lotterie und sie sagten mir, sie hätten gute Neuigkeiten für mich. Die kommen sonst nie frühmorgens. Daher hatte ich das Gefühl, dass wir einen Gewinner haben. Und wir haben mit Spannung gewartet und ein kleines Kaffeekränzchen mit Angestellten der staatlichen Lotterie gemacht. Wir hoffen weiter auf die gute Nachricht, dass vielleicht ja sogar jemand aus Altadena gewonnen hat." Denn noch konnte der Gewinner nicht identifiziert werden. Laut den Veranstaltern handelt es sich um die höchste Jackpot-Summe in der Geschichte der seit 1992 bestehenden Lotterie.

