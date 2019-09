Dieser Tage in Kairo, in Ägypten: Die Mumien von eines hochgestellten Paares aus Zeiten der Pharaonen werden hier aus ihren Särgen geholt, um sie vorzubereiten darauf, schon bald im neuen National-Museum der ägyptischen Zivilisation ausgestellt zu werden. Der Mann, der hier mumifiziert umgebettet werden soll, habe "Sennedjem" geheißen und sei eine Schlüsselfigur in der Zeit um 1250 vor unserer Zeitrechnung gewesen, sagt Restaurations-Experte MAHMOUD ABDALLAH: "Diese Mumie des Sennedjem gehört also zu einem der Edelleute aus der Zeit des Neuen Reiches, einer Zeit hoher wirtschaftlicher und kultureller Blüte. Er ist einer der großen Ingenieure des Friedhofes von Memphis. Der Mann soll den Bau der Grabkammern von Seti dem Ersten und von Ramses der Zweiten geleitet haben, zwei der wichtigen Pharaonen jener Zeit." Es geht bei der Staats-Aktion laut Darstellung der ägyptischen Behörden nicht zuletzt darum, die beiden Särge zu restaurieren. O-Ton: "Diese wertvollen königlichen Mumien werden in einem Konvoi transportiert. Wir wollen der Öffentlichkeit zeigen, dass die Umlagerung von Schätzen des Altertums mit großer Sorgfalt stattfindet, und durch Prozeduren höchster Komplexität. Wie Sie sehen, ist das eine geradezu chirurgische Operation. Das läuft äußerst sorgfältig." Bisher waren die Särge mit den Mumien Teil einer Ausstellung des Ägyptischen Museums in der Nähe des Tahrir-Platzes. Der Franzose Gaston Maspero hatte sie wie viele andere kulturelle Schätze in Ägypten vor über 130 Jahren entdeckt. Das neue Super-Museum in der Nähe der Gizeh-Pyramiden im Südwesten Kairos wurde in Teilen seit 2017 in Betrieb genommen. Es soll Ende kommenden Jahres offiziell eröffnet werden und dann DER Anziehungspunkt für viele Touristen in Ägypten sein - auch mit dem dann restaurierten Gold-Sarg eines der heute bekanntesten ägyptischen Pharaonen, des schon sehr jung verstorbenen Königs Tutanchamun.