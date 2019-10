Am Sonntag ist den indischen Behörden in der Nähe von Rameswaram in der Seeenge zwischen Indien und Sri Lanka ein Schlag gegen Schmuggler gelungen. Dabei konnten die Beamten rund 260 Säcke voll mit Seegurken beschlagnahmen, wie ein Sprecher der örtlichen Naturschutzbehörde bestätigte: "Gegen 8.30 Uhr, als wir einen Routine-Untersuchung gemacht haben, entdeckten wir ein verdächtiges Boot, das sich in Richtung Vedalayan fuhr. Wir haben es angehalten und überprüften und dabei festgestellt, dass dort gefährdeten Arten von Seegurken in dem Boot geschmuggelt wurden. Wir haben den Fang sofort in Gewahrsam genommen. Wir haben mehr als zwei Tonnen Seegurken beschlagnahmt und die zwei Schmuggler an Bord festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen." In Indien stehen Seegurken bereits seit 1972 unter Naturschutz. Trotzdem kommen sie immer wieder als exklusives Nahrungsmittel besonders in der chinesischen Küche auf den Teller.