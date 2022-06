STORY: Kurz vor der Pride-Parade in Oslo sind bei Schüssen in einem beliebten Nachtclub und seiner Umgebung nach Polizeiangaben mehrere Menschen getötet worden. Mehr als ein Dutzend seien bei dem Vorfall in den frühen Morgenstunden verletzt worden, mehrere davon schwer, teilte die Polizei am Samstag weiter mit. Ein Verdächtiger sei als mutmaßlicher Schütze in einer nahe gelegenen Straße der norwegischen Hauptstadtfest genommen worden. Er soll den Behörden bekannt sein, die Tat würde als terroristischer Akt untersucht, sagte ein Sprecher der Osloer Polizei. Man gehe von einem Einzeltäter aus. Ein Augenzeuge. "Ich war erst im London Pub, und dann in der Cesar Bar. Dort fingen plötzlich viele Leute an zu rennen und zu schreien, und ich dachte, dass es draußen ein Gerangel gibt. Aber dann hörte ich, dass es eine Schießerei gab und dass jemand mit einem Maschinengewehr schoss. Als es sich etwas beruhigt hat und ich keine Schüsse mehr gehört habe, bin ich in Richtung London Pub gegangen, um zu sehen, ob ich helfen kann. Ich arbeite im Gesundheitsbereich. Im London Pub gab es mehrere Verletzte, und es gab bereits Leute, die sich um die angeschossenen kümmerten." Ministerpräsident Jonas Gahr Störe sagte, man wisse noch nicht, was hinter dieser schrecklichen Tat stecke. Aber den queeren Menschen, die Angst hätten und trauerten, wolle er sagen, dass man mit ihnen beistehe. Für Samstag ist in Oslo die alljährliche Pride-Parade geplant, nur wenige Monate nachdem Norwegen den 50. Jahrestag der Entkriminalisierung von Homosexualität gefeiert hat.

