Autos stehen unter Wasser, Einwohner versuchen, ihre Häuser und Wohnungen trockenzulegen. Nach heftigen Regenfällen im Südosten Frankreichs beklagen Städte und Regionen erhebliche Schäden. Zwei Menschen wurden nach den Unwettern tot aufgefunden, jeweils eine in Le Muy und eine in Cabasse, beide im Departement Var. Mehrere Flüsse im Südosten des Landes waren über die Ufer getreten. Häuser wurden geflutet, Bäume, Autos und Boote mitgerissen. Auch am Sonntag fiel weiter Regen, allerdings weniger stark als zuvor. Das Hochwasser sollte im weiteren Verlauf des Wochenendes zurückgehen, so die französischen Behörden.