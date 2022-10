STORY: (Bei dem Stück Edit Nr 3101 "Zwei Tote und ein Verletzter bei Messerangriff in Ludwigshafen" gibt es technische Probleme. Die ersten Sekunden des Beitrags sind abgeschnitten. Daher verwenden Sie bitte stattdessen dieses Stück.) xxxxxxx In Ludwigshafen-Oggersheim ist es zu einer tödlichen Messerattacke gekommen. Nach Angaben der Behörden soll ein 25-Jähriger am Dienstag zwei Männer getötet und einen weiteren schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Angreifer wurde von der Polizei niedergeschossen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich vermutlich um einen Einzeltäter. Die Polizei geht aktuell nicht von einer Amoktat aus. Polizeisprecher Thorsten Mischler mit weiteren Informationen: "Bei dem Täter handelt es sich um einen 25-jährigen Mann, der somalischer Staatsangehöriger ist. Inwieweit die Nationalität für das Verfahren und die Tat hier eine Rolle spielt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen." Der Messerangriff ereignete mitten in einem Wohngebiet. Das Motiv für die tödliche Messerattacke ist noch ungeklärt. Nach Angaben der Polizei sei der Tat ein Streit vorausgegangen. Ob Täter und Opfer sich kannten, ist jedoch bislang nicht bekannt. Beide Tatorte in Ludwigshafen-Oggersheim waren am Dienstag stundenlang großräumig abgesperrt.

